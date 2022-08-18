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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В рамках районной благотворительной акции «Депутатам детям – подарок первокласснику, соберем детей в школу» 25 ребят получили полезные подарки

18 августа 2022, 18:31

Лето подходит к своему логическому завершению, заканчиваются каникулы. Сейчас – время активной подготовки к новому школьному сезону. Августовская традиция – проведение благотворительных акций, помощь в подготовке к учебному году. Первое мероприятие стартовало возле кинотеатра «Мир», получилось ярким и массовым, с участием районной администрации, депутатского корпуса, почетных граждан Мозыря.
Торжественные речи гармонично переплетались с концертными номерами, атмосферу настоящего праздника создавали зажигательные аниматоры. Все для того, чтобы ребята запомнили этот день и, в целом, начало школы.
На протяжении лета учреждения образования готовились к новому учебному году, все объекты получили паспорта готовности. Через пару недель уже начнется новый сезон 2022-2023.
25 ребят получили к новому учебному году полезные подарки. Одним из главных анимационных героев на этом празднике был Незнайка. Судя по настроению без пяти минут первоклашек, они наоборот настроены стать Всезнайками. В завершении маленьких гостей поздравительного мероприятия пригласили на просмотр мультфильма.

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