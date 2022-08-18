Лето подходит к своему логическому завершению, заканчиваются каникулы. Сейчас – время активной подготовки к новому школьному сезону. Августовская традиция – проведение благотворительных акций, помощь в подготовке к учебному году. Первое мероприятие стартовало возле кинотеатра «Мир», получилось ярким и массовым, с участием районной администрации, депутатского корпуса, почетных граждан Мозыря.
Торжественные речи гармонично переплетались с концертными номерами, атмосферу настоящего праздника создавали зажигательные аниматоры. Все для того, чтобы ребята запомнили этот день и, в целом, начало школы.
На протяжении лета учреждения образования готовились к новому учебному году, все объекты получили паспорта готовности. Через пару недель уже начнется новый сезон 2022-2023.
25 ребят получили к новому учебному году полезные подарки. Одним из главных анимационных героев на этом празднике был Незнайка. Судя по настроению без пяти минут первоклашек, они наоборот настроены стать Всезнайками. В завершении маленьких гостей поздравительного мероприятия пригласили на просмотр мультфильма.
В рамках районной благотворительной акции «Депутатам детям – подарок первокласснику, соберем детей в школу» 25 ребят получили полезные подарки
Лето подходит к своему логическому завершению, заканчиваются каникулы. Сейчас – время активной подготовки к новому школьному сезону. Августовская традиция – проведение благотворительных акций, помощь в подготовке к учебному году. Первое мероприятие стартовало возле кинотеатра «Мир», получилось ярким и массовым, с участием районной администрации, депутатского корпуса, почетных граждан Мозыря.