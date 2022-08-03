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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В Мозырском Красном Кресте открылась детская комната

3 августа 2022, 18:44

В Мозырской районной организации Белорусского общества Красного Креста открылась детская комната. Свою помощь в реализации данного проекта предоставила международная организация ЮНИСЕФ.
Наталья – уроженка Украины, из
Харьковской области, приехала в Мозырь с мужем с двумя дочками: шестилетней Настей и четырехлетней Алиной этой весной в поисках мирной жизни. Из багажа – одна сумка, из друзей-знакомых – никого. Сразу же обратилась в Красный Крест. В помощи не отказали.
Пока мама выбирает вещи и себе, и малышкам, девочки заняты раскрасками и книгами. Под присмотром волонтеров из молодежного парламента. Сегодня малышам, которые приходят вместе с родными за помощью, есть где провести время. При Красном Кресте открылась детская комната. Энтузиазм и инициатива – местные, мозырские. Свою лепту в реализации данного проекта внесла международная организация ЮНИСЕФ. Организованное пространство для занятий и игр – это одно, а еще при необходимости здесь будет вести безвозмездные консультации психолог. А в самое ближайшее время начнет работу творческая мастерская.
Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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