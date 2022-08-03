В Мозырской районной организации Белорусского общества Красного Креста открылась детская комната. Свою помощь в реализации данного проекта предоставила международная организация ЮНИСЕФ.
Наталья – уроженка Украины, из
Харьковской области, приехала в Мозырь с мужем с двумя дочками: шестилетней Настей и четырехлетней Алиной этой весной в поисках мирной жизни. Из багажа – одна сумка, из друзей-знакомых – никого. Сразу же обратилась в Красный Крест. В помощи не отказали.
Пока мама выбирает вещи и себе, и малышкам, девочки заняты раскрасками и книгами. Под присмотром волонтеров из молодежного парламента. Сегодня малышам, которые приходят вместе с родными за помощью, есть где провести время. При Красном Кресте открылась детская комната. Энтузиазм и инициатива – местные, мозырские. Свою лепту в реализации данного проекта внесла международная организация ЮНИСЕФ. Организованное пространство для занятий и игр – это одно, а еще при необходимости здесь будет вести безвозмездные консультации психолог. А в самое ближайшее время начнет работу творческая мастерская.
Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов. ТКМ
В Мозырском Красном Кресте открылась детская комната
В Мозырской районной организации Белорусского общества Красного Креста открылась детская комната. Свою помощь в реализации данного проекта предоставила международная организация ЮНИСЕФ.