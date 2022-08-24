С детства привить любовь к природе, научить бережному отношению к окружающему миру, заботиться о тех, кого приручили. Этому обучают в эколого-биологическом отделе Мозырского центра творчества детей и молодежи

Оторвать детей от гаджетов, вернуть их в реальный мир и научить видеть окружающую красоту, и самим создавать красоту из того, что дает окружающий мир. Такие цели ставят перед собой педагоги эколого-биологического отдела Мозырского центра творчества детей и молодежи. Здесь занимаются ребята в объединениях по интересам от 4 до 16 лет. Если вы хотите открыть своему ребенку путь к творчеству, познакомить с достопримечательностями города, чтобы он узнал новое и интересное о природе, об изобретениях, о людях, участвовал в проектах и конкурсах, создавал своими руками красивые подделки, то не сомневайтесь, путь очевиден – к юннатам. Телефон для справок 21-83-85