От рассвета до заката. Так сейчас трудятся аграрии. Уборка зерновых культур подходит к завершению. На полях один за одним идут комбайны, за ними прессы, а между ними кормится аист, которого не пугает большегрузная техника. Типичный белорусский августовский сельскохозяйственный пейзаж, который у проезжающих мимо вызывает умиротворение, а вот у тех, кто задействован в уборке напряжение, ведь сейчас самая ответственная пора – борьба за урожай.
У предприятия «Слободское имени Ленина» более 7 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, из них 2 100 – зерновой клин: овес, ячмень, рожь, тритикале, пшеница. В хозяйстве до сих пор вспоминают богатый 2014 год. Тогда удалось собрать более 9 тысяч тонн зерна в бункерном весе. А вот следующий , 2015, из аномальной засухи стал одним из самых трагических, безжалостное солнце выпаливало все. Урожай зерновых 2022 в «Слободском имени Ленина» планируется на уровне прошлого года, около 4 тысяч тонн зерна. Сезон в плане погоды начинался весьма оптимистично, однако июльские засушливые недели внесли свои коррективы. Мозырщина относится к зоне рискованного земледелия. Безжалостное солнце, сменяют обильные ливни. И только профессионализм и трудолюбие аграриев позволяют противостоять природным аномалиям и даже в таких условиях получать достойный урожай.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
От рассвета до заката. Уборка зерновых культур подходит к завершению
От рассвета до заката. Так сейчас трудятся аграрии. Уборка зерновых культур подходит к завершению. На полях один за одним идут комбайны, за ними прессы, а между ними кормится аист, которого не пугает большегрузная техника. Типичный белорусский августовский сельскохозяйственный пейзаж, который у проезжающих мимо вызывает умиротворение, а вот у тех, кто задействован в уборке напряжение, ведь сейчас самая ответственная пора – борьба за урожай.