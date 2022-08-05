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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

От рассвета до заката. Уборка зерновых культур подходит к завершению

5 августа 2022, 18:43

От рассвета до заката. Так сейчас трудятся аграрии. Уборка зерновых культур подходит к завершению. На полях один за одним идут комбайны, за ними прессы, а между ними кормится аист, которого не пугает большегрузная техника. Типичный белорусский августовский сельскохозяйственный пейзаж, который у проезжающих мимо вызывает умиротворение, а вот у тех, кто задействован в уборке напряжение, ведь сейчас самая ответственная пора – борьба за урожай.
У предприятия «Слободское имени Ленина» более 7 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, из них 2 100 – зерновой клин: овес, ячмень, рожь, тритикале, пшеница. В хозяйстве до сих пор вспоминают богатый 2014 год. Тогда удалось собрать более 9 тысяч тонн зерна в бункерном весе. А вот следующий , 2015, из аномальной засухи стал одним из самых трагических, безжалостное солнце выпаливало все. Урожай зерновых 2022 в «Слободском имени Ленина» планируется на уровне прошлого года, около 4 тысяч тонн зерна. Сезон в плане погоды начинался весьма оптимистично, однако июльские засушливые недели внесли свои коррективы. Мозырщина относится к зоне рискованного земледелия. Безжалостное солнце, сменяют обильные ливни. И только профессионализм и трудолюбие аграриев позволяют противостоять природным аномалиям и даже в таких условиях получать достойный урожай.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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