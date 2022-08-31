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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Начались подготовительные работы по строительству современного жилого квартала на Интернациональной

31 августа 2022, 19:54

Припарковаться у детской больницы – проблематично. Посетителей много, автомест наоборот – мало. В районной администрации еще ранее анонсировали: проблему решат, когда будет реализован проект по строительству компактного современного жилого квартала на улице Интернациональной. Здесь возведут три многоэтажных панельных дома, обустроят прилегающую инфраструктуру. Подготовительные работы уже идут, на площадке вырубают часть деревьев. Нашлись и те, кто возмущен этим фактом. Но в исполкоме говорят, все эти изменения во благо мозырян: новое жилье, новые рабочие места (по планам здесь будет открыта аптека и точка общепита), а главное – посетители детского медучреждения смогут комфортно припарковаться. По завершению зеленые насаждения будут компенсированы.

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