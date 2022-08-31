Начались подготовительные работы по строительству современного жилого квартала на Интернациональной

Припарковаться у детской больницы – проблематично. Посетителей много, автомест наоборот – мало. В районной администрации еще ранее анонсировали: проблему решат, когда будет реализован проект по строительству компактного современного жилого квартала на улице Интернациональной. Здесь возведут три многоэтажных панельных дома, обустроят прилегающую инфраструктуру. Подготовительные работы уже идут, на площадке вырубают часть деревьев. Нашлись и те, кто возмущен этим фактом. Но в исполкоме говорят, все эти изменения во благо мозырян: новое жилье, новые рабочие места (по планам здесь будет открыта аптека и точка общепита), а главное – посетители детского медучреждения смогут комфортно припарковаться. По завершению зеленые насаждения будут компенсированы.