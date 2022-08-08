Утром 7 августа в службу спасения поступило тревожное сообщение – горит квартира по бульвару Страконицкому. Работник МЧС на автолестнице взобрался на балкон пятого этажа горящей квартиры, обнаружил на полу хозяйку, поднял ее и передал другому сотруднику, который спустил пострадавшую вниз. С ожогами пенсионерку, 1959 г.р., госпитализировали. Спасатели ликвидировали пожар.
В результате ЧС повреждено имущество. Доминирует версия, что огонь появился из-за короткого замыкания холодильника.
На пожаре в Мозыре работники МЧС спасли пенсионерку
Утром 7 августа в службу спасения поступило тревожное сообщение – горит квартира по бульвару Страконицкому. Работник МЧС на автолестнице взобрался на балкон пятого этажа горящей квартиры, обнаружил на полу хозяйку, поднял ее и передал другому сотруднику, который спустил пострадавшую вниз. С ожогами пенсионерку, 1959 г.р., госпитализировали. Спасатели ликвидировали пожар.