Минздрав разрешил прививать от коронавируса детей с пяти лет

С этой недели начнется вакцинация от коронавируса детей с 5 лет. Такое решение приняло Министерство здравоохранения. Ранее минимальный возраст был 12 лет, сейчас возрастной контингент расширился. Вакцина используется китайская Vero Cell, в основном ей прививают беременных. В Китае этой вакциной прививают с 3 лет, в Беларуси пока что разрешили с 5 лет. Для остального населения рекомендованы вакцины «Спутник V» или «Спутник Лайт» в зависимости от их наличия в регионах. Министерство здравоохранения делает акцент на ревакцинации. Охват первичной вакцинацией составляет 70% населения. Вакцинацию и ревакцинацию специалисты рекомендуют в августе-сентябре, пока нет подъема заболеваемости, по прогнозам рост начнется уже в конце сентября.