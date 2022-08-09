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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Минздрав разрешил прививать от коронавируса детей с пяти лет

9 августа 2022, 17:20

С этой недели начнется вакцинация от коронавируса детей с 5 лет. Такое решение приняло Министерство здравоохранения. Ранее минимальный возраст был 12 лет, сейчас возрастной контингент расширился. Вакцина используется китайская Vero Cell, в основном ей прививают беременных. В Китае этой вакциной прививают с 3 лет, в Беларуси пока что разрешили с 5 лет. Для остального населения рекомендованы вакцины «Спутник V» или «Спутник Лайт» в зависимости от их наличия в регионах. Министерство здравоохранения делает акцент на ревакцинации. Охват первичной вакцинацией составляет 70% населения. Вакцинацию и ревакцинацию специалисты рекомендуют в августе-сентябре, пока нет подъема заболеваемости, по прогнозам рост начнется уже в конце сентября.

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