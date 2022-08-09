Милиция продолжает пресекать факты хищения в сфере агропромышленного комплекса

Уборочная – горячая пора. Кто-то изо всех сил борется за урожай, а кто-то пытается обогатиться, недобросовестным способом. Милиция продолжает выявлять подобные факты. 6 августа рейдовая группа Калинковичского РОВД провела осмотр места жительства неработающего 35-летнего жителя д. Нахов. В хозяйственной постройке были обнаружены две металлические емкости объемом по 200 л и пластиковые канистры. Каждая была полностью заполнена окрашенным дизельным топливом. Со слов хозяина подворья, солярку он приобрел у неизвестных лиц. Эта информация будет проверена. Топливо изъято и передано в Калинковичский молочный комбинат. В отношении сельчанина начат административный процесс. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин. Также милиционеры получили информацию о том, что наемный по договору 31-летний водитель КСУП «Ельск» крадет зерно нового урожая. Вместе с рейдовой группой Гомельского ОМОН сведения проверили. Они полностью подтвердилась. Украденный овёс нашли на подворье сельчанина в деревне Движки. 6,2 тонны овса на общую сумму более двух тысяч рублей возвращено хозяйству. По факту кражи возбуждено уголовное дело.