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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Милиция продолжает пресекать факты хищения в сфере агропромышленного комплекса

9 августа 2022, 17:18

Уборочная – горячая пора. Кто-то изо всех сил борется за урожай, а кто-то пытается обогатиться, недобросовестным способом. Милиция продолжает выявлять подобные факты. 6 августа рейдовая группа Калинковичского РОВД провела осмотр места жительства неработающего 35-летнего жителя д. Нахов. В хозяйственной постройке были обнаружены две металлические емкости объемом по 200 л и пластиковые канистры. Каждая была полностью заполнена окрашенным дизельным топливом. Со слов хозяина подворья, солярку он приобрел у неизвестных лиц. Эта информация будет проверена. Топливо изъято и передано в Калинковичский молочный комбинат. В отношении сельчанина начат административный процесс. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин. Также милиционеры получили информацию о том, что наемный по договору 31-летний водитель КСУП «Ельск» крадет зерно нового урожая. Вместе с рейдовой группой Гомельского ОМОН сведения проверили. Они полностью подтвердилась. Украденный овёс нашли на подворье сельчанина в деревне Движки. 6,2 тонны овса на общую сумму более двух тысяч рублей возвращено хозяйству. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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