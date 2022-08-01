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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Лучших представителей сферы торговли и услуг накануне профессионального праздника пригласили в исполнительный комитет за заслуженными наградами

1 августа 2022, 16:34

День работников торговли отмечали в Беларуси в последнее воскресенье июля. Лучших представителей сферы пригласили в исполнительный комитет за заслуженными наградами.
Лучших работников отрасли чествовали в Мозырском райисполкоме накануне Дня торговли. Заслуженные награды на профессионализм и преданность получили порядка 20-ти человек. Это руководители и сотрудники гостиничного комплекса «Припять», фирменной торговой сети совхоз-комбината «Заря», «Агроинторга», «Мозырской торговой компании «Полесье», «Евроторга» и других. Компетентность и профессионализм – визитная карточка работников торговли Мозырщины, отметила председатель райисполкома Елена Павлечко. Благодарности и грамоты лучшим вручали также председатель районного Совета депутатов Галина Кудина и первый заместитель председателя райисполкома Елена Каленик. Сегодня в отрасли торговли района трудятся почти 2900 человек. Количество новых магазинов и кафе стабильно растет. На 1 июля в Мозырском районе – 1670 торговых объектов. В том числе, 47 магазинов системы потребкооперации, 18 торговых центров, 8 рынков и мини-рынков и 86 интернет-магазинов. Сеть общественного питания насчитывает 222 объекта на 11 тысяч посадочных мест.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Евгений Степанов. ТКМ

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