Этот мозырский аист уже стал интернет знаменитостью. Видео с птицей, которая нисколько не боится людей, разлетается по соцсетям с разными подписями: ручной красавчик, милый бусел и прочее, в том же мимишном стиле. Аисту уже дали имя, причем, не одно, кто-то зовет Гриша, кто-то Вася. Факт то, что не улетает от людей, наоборот подходит сам, попрошайничает еду. И дружелюбного бусла подкармливают. А вот у экологов эта ситуация вызывает тревогу. Приручать диких птиц ни в коем случае нельзя, они станут зависимы от человека и не смогут жить в естественной среде обитания.
Не зря говорят, благими намерениями выслана дорога в ад. Вмешательство в природу тоже в большинстве своем вредит. Любое дикое животное, включая птиц, можно забрать только при условии составления акта об изъятии. То есть, если вы решили подобрать и выходить раненого аиста, то нужно об этом сообщить в природоохранную инспекцию, где будет принято дальнейшее решение. Такая законодательная норма была принята против таксидермистов, которые сотнями и тысячами убивали соек и прочих птиц для изготовления чучел.
Экологи призывают любить диких животных на расстоянии, не подкармливать и не вмешиваться в естественные процессы, чтобы не навредить
Этот мозырский аист уже стал интернет знаменитостью. Видео с птицей, которая нисколько не боится людей, разлетается по соцсетям с разными подписями: ручной красавчик, милый бусел и прочее, в том же мимишном стиле. Аисту уже дали имя, причем, не одно, кто-то зовет Гриша, кто-то Вася. Факт то, что не улетает от людей, наоборот подходит сам, попрошайничает еду. И дружелюбного бусла подкармливают. А вот у экологов эта ситуация вызывает тревогу. Приручать диких птиц ни в коем случае нельзя, они станут зависимы от человека и не смогут жить в естественной среде обитания.