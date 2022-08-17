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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Экологи призывают любить диких животных на расстоянии, не подкармливать и не вмешиваться в естественные процессы, чтобы не навредить

17 августа 2022, 18:05

Этот мозырский аист уже стал интернет знаменитостью. Видео с птицей, которая нисколько не боится людей, разлетается по соцсетям с разными подписями: ручной красавчик, милый бусел и прочее, в том же мимишном стиле. Аисту уже дали имя, причем, не одно, кто-то зовет Гриша, кто-то Вася. Факт то, что не улетает от людей, наоборот подходит сам, попрошайничает еду. И дружелюбного бусла подкармливают. А вот у экологов эта ситуация вызывает тревогу. Приручать диких птиц ни в коем случае нельзя, они станут зависимы от человека и не смогут жить в естественной среде обитания.
Не зря говорят, благими намерениями выслана дорога в ад. Вмешательство в природу тоже в большинстве своем вредит. Любое дикое животное, включая птиц, можно забрать только при условии составления акта об изъятии. То есть, если вы решили подобрать и выходить раненого аиста, то нужно об этом сообщить в природоохранную инспекцию, где будет принято дальнейшее решение. Такая законодательная норма была принята против таксидермистов, которые сотнями и тысячами убивали соек и прочих птиц для изготовления чучел.

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