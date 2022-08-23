Основные темы беседы: изменения в земельном законодательстве, доступное жилье и профилактика травматизма. Главным спикером на этом мероприятии была председатель райисполкома Елена Павлечко. Изменения в Кодексе о земле, а некоторые уже вступят в силу 1 сентября, должны обеспечить благоприятные условия землепользования в регионах; расширить права местных органов власти и граждан по пользованию участками; способствовать вовлечению в оборот неиспользуемых земель; упростить порядок их изъятия и предоставления.
Одна из приоритетных задач социальной политики Беларуси – это доступное жилье. Кстати, в Мозыре один из самых дешевых метров квадратного жилья. Благодаря тому, что ДСК возводит дома практически полностью из собственных материалов.
Единый день информирования прошел в Мозырском райжилкомхозе
Основные темы беседы: изменения в земельном законодательстве, доступное жилье и профилактика травматизма. Главным спикером на этом мероприятии была председатель райисполкома Елена Павлечко. Изменения в Кодексе о земле, а некоторые уже вступят в силу 1 сентября, должны обеспечить благоприятные условия землепользования в регионах; расширить права местных органов власти и граждан по пользованию участками; способствовать вовлечению в оборот неиспользуемых земель; упростить порядок их изъятия и предоставления.