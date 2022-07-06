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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В самом отдаленном сельсовете Мозырского района, Осовецком, открыли новое здание лесничества

6 июля 2022, 18:38

Повышение престижа отрасли и работа на перспективу. В самом отдаленном сельсовете Мозырского района – открыли новое здание лесничества. В Осовце побывала наша съемочная группа.
У лесоводов Мозырского опытного лесхоза – особый повод для гордости. В агрогородке Осовец после реконструкции открыли здание лесничества. История его началась в 1991 году. Сегодня, спустя 30 лет, у коллектива появился новый красивый современный офис.
Для лесоводов это не просто новоселье, а действительно знаковое событие. Открытие таких объектов на предприятиях отрасли – это, в первую очередь, создание комфортных условий для работы коллектива. А еще речь идет о повышении престижа профессии, привлечении молодых и перспективных сотрудников. Как говорится, если модернизация идет, значит это кому-то нужно.
В реконструкцию Осовецкого лесничества Мозырским опытным лесхозом вложено 1 миллион 300 тысяч белорусских рублей. Справляться с поставленными задачами помогают современные системы видеонаблюдения и парк спецтехники. Но главное звено – это профессиональный коллектив.
Процессы модернизации и развития для мозырских лесоводов – явление постоянное. Почти два года назад запустили пеллетный завод. В этом году завершили строительство самой крупной в регионе площадки для погрузки и хранения круглого леса. Она находится в районе станции погрузки вагонов Матрунки. Не останавливаясь на достигнутом, мозыряне и впредь намерены удерживать лидерство среди лесохозяйственных объединений области и страны.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ

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