Повышение престижа отрасли и работа на перспективу. В самом отдаленном сельсовете Мозырского района – открыли новое здание лесничества. В Осовце побывала наша съемочная группа.
У лесоводов Мозырского опытного лесхоза – особый повод для гордости. В агрогородке Осовец после реконструкции открыли здание лесничества. История его началась в 1991 году. Сегодня, спустя 30 лет, у коллектива появился новый красивый современный офис.
Для лесоводов это не просто новоселье, а действительно знаковое событие. Открытие таких объектов на предприятиях отрасли – это, в первую очередь, создание комфортных условий для работы коллектива. А еще речь идет о повышении престижа профессии, привлечении молодых и перспективных сотрудников. Как говорится, если модернизация идет, значит это кому-то нужно.
В реконструкцию Осовецкого лесничества Мозырским опытным лесхозом вложено 1 миллион 300 тысяч белорусских рублей. Справляться с поставленными задачами помогают современные системы видеонаблюдения и парк спецтехники. Но главное звено – это профессиональный коллектив.
Процессы модернизации и развития для мозырских лесоводов – явление постоянное. Почти два года назад запустили пеллетный завод. В этом году завершили строительство самой крупной в регионе площадки для погрузки и хранения круглого леса. Она находится в районе станции погрузки вагонов Матрунки. Не останавливаясь на достигнутом, мозыряне и впредь намерены удерживать лидерство среди лесохозяйственных объединений области и страны.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
В самом отдаленном сельсовете Мозырского района, Осовецком, открыли новое здание лесничества
Повышение престижа отрасли и работа на перспективу. В самом отдаленном сельсовете Мозырского района – открыли новое здание лесничества. В Осовце побывала наша съемочная группа.