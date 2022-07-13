В Мозыре таксист передал право управление нетрезвому пассажиру. Он не справился с управлением и въехал в дерево

11 июля примерно в 5.25 18-летний водитель со стажем вождения 1 месяц, по предварительной информации находящийся в нетрезвом состоянии, управлял автомобилем-такси «Дэу Нексия» и двигался по ул. Мирной в Мозыре. В пути следования, выбрав небезопасную скорость, на закруглении дороги потерял контроль над управлением и выехал за пределы проезжей части, где въехал в дерево, сообщает УВД Гомельского облисполкома. В результате ДТП водитель, а также 22-летний пассажир, который находился на переднем пассажирском сидении и не был пристегнут ремнем безопасности, получили травмы и были доставлены в больницу. В ходе разбирательства сотрудники ГАИ установили, что перед совершением дорожно-транспортного происшествия пострадавший пассажир изначально являлся водителем транспортного средства, и по просьбе 18-летнего парня передал ему право управления.