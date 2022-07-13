С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

«
 
Рубрика: Новости

В Мозыре таксист передал право управление нетрезвому пассажиру. Он не справился с управлением и въехал в дерево

13 июля 2022, 17:26

11 июля примерно в 5.25 18-летний водитель со стажем вождения 1 месяц, по предварительной информации находящийся в нетрезвом состоянии, управлял автомобилем-такси «Дэу Нексия» и двигался по ул. Мирной в Мозыре. В пути следования, выбрав небезопасную скорость, на закруглении дороги потерял контроль над управлением и выехал за пределы проезжей части, где въехал в дерево, сообщает УВД Гомельского облисполкома. В результате ДТП водитель, а также 22-летний пассажир, который находился на переднем пассажирском сидении и не был пристегнут ремнем безопасности, получили травмы и были доставлены в больницу. В ходе разбирательства сотрудники ГАИ установили, что перед совершением дорожно-транспортного происшествия пострадавший пассажир изначально являлся водителем транспортного средства, и по просьбе 18-летнего парня передал ему право управления.

Комментарии запрещены
«