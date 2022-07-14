И вновь внимание – профилактике подростковой преступности и распространения запрещенных веществ. «Наркотики – шаг в никуда». Мероприятие под таким названием сегодня провели для молодых мозырян.
Профилактика вместо наказания. Юных мозырян пригласили в мини-путешествие под символическим девизом «Наркотики – шаг в никуда». Воспитанники Мозырского детского дома и учащиеся лицеев геологии и строителей совершили поездку на самом редком общественном транспорте – трамвае.
Профилактический проект поддержали также частные организации – «НеллиИнвест» и «Printonline». Они предоставили подарки, которые получили самые активные участники правовой викторины. Подросткам разъяснили аспекты уголовного законодательства страны в сфере незаконного оборота наркотиков.
Основная криминальная профессия, которую наркобизнес предлагает школьникам и студентам, — закладчик или «минёр». Несмотря на обещанную анонимность, конспирацию и прочую мишуру, которой завлекают детей, раскрывают их максимум за 3 месяца. Но даже один день в такой роли выливается в большой тюремный срок – от 10 лет лишения свободы. За 6 месяцев этого года оперативники мозырского наркоконтроля задержали 4 несовершеннолетних «закладчика». Ближайшее будущее каждого из них сложно назвать «светлым».
Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ
В Мозыре на маршрут отправился первый в республике «Трамвай без наркотиков»
И вновь внимание – профилактике подростковой преступности и распространения запрещенных веществ. «Наркотики – шаг в никуда». Мероприятие под таким названием сегодня провели для молодых мозырян.