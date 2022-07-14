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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В Мозыре на маршрут отправился первый в республике «Трамвай без наркотиков»

14 июля 2022, 18:05

И вновь внимание – профилактике подростковой преступности и распространения запрещенных веществ. «Наркотики – шаг в никуда». Мероприятие под таким названием сегодня провели для молодых мозырян.
Профилактика вместо наказания. Юных мозырян пригласили в мини-путешествие под символическим девизом «Наркотики – шаг в никуда». Воспитанники Мозырского детского дома и учащиеся лицеев геологии и строителей совершили поездку на самом редком общественном транспорте – трамвае.
Профилактический проект поддержали также частные организации – «НеллиИнвест» и «Printonline». Они предоставили подарки, которые получили самые активные участники правовой викторины. Подросткам разъяснили аспекты уголовного законодательства страны в сфере незаконного оборота наркотиков.
Основная криминальная профессия, которую наркобизнес предлагает школьникам и студентам, — закладчик или «минёр». Несмотря на обещанную анонимность, конспирацию и прочую мишуру, которой завлекают детей, раскрывают их максимум за 3 месяца. Но даже один день в такой роли выливается в большой тюремный срок – от 10 лет лишения свободы. За 6 месяцев этого года оперативники мозырского наркоконтроля задержали 4 несовершеннолетних «закладчика». Ближайшее будущее каждого из них сложно назвать «светлым».
Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ

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