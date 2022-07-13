Разгадать исторические загадки и победить! Молодежный автоквест «По следам истории» объединил семь экипажей. В каждом – увлеченные и энергичные работники Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
Суть автоквеста – как можно быстрее проехать заданную дистанцию на автомобиле. Любителям загадок и ребусов предстоял замысловатый маршрут. Они искали здания и локации, связанные с историей Мозыря от древних времен до современности. На каждой точке – новое задание от команды организаторов, которое делало экипаж на шаг ближе к финишу.
Организация активного отдыха молодежи и популяризация исторического прошлого любимого города. Вот цели, которые преследовали организаторы автоквеста для молодых заводчан.
Первыми к финишу приехал экипаж газоспасательного отряда. Победители и призеры получили памятные дипломы и подарки от организаторов. А каждая команда в отдельности – массу позитивных впечатлений.
Екатерина Юрченко, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ
«По следам истории» на автомобиле. Работники Мозырского НПЗ приняли участие в интересном квесте
Разгадать исторические загадки и победить! Молодежный автоквест «По следам истории» объединил семь экипажей. В каждом – увлеченные и энергичные работники Мозырского нефтеперерабатывающего завода.