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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

«По следам истории» на автомобиле. Работники Мозырского НПЗ приняли участие в интересном квесте

13 июля 2022, 18:20

Разгадать исторические загадки и победить! Молодежный автоквест «По следам истории» объединил семь экипажей. В каждом – увлеченные и энергичные работники Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
Суть автоквеста – как можно быстрее проехать заданную дистанцию на автомобиле. Любителям загадок и ребусов предстоял замысловатый маршрут. Они искали здания и локации, связанные с историей Мозыря от древних времен до современности. На каждой точке – новое задание от команды организаторов, которое делало экипаж на шаг ближе к финишу.
Организация активного отдыха молодежи и популяризация исторического прошлого любимого города. Вот цели, которые преследовали организаторы автоквеста для молодых заводчан.
Первыми к финишу приехал экипаж газоспасательного отряда. Победители и призеры получили памятные дипломы и подарки от организаторов. А каждая команда в отдельности – массу позитивных впечатлений.
Екатерина Юрченко, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ

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