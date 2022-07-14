Первый урожай зеленого горошка экспериментальной базы «Криничная»

Сельхозэксперименты для эксбазы «Криничная» – дело привычное, не зря же база – экспериментальная. В этом году на полях предприятия впервые появилась новая культура – зеленый горошек. К предприятию присоединили Ельский консервный завод, стояла задача – обеспечить завод собственным сырьем. Времени на раздумья практически не было. Закупили три сорта семян – ранний, средний и поздний, нашли соответствующие земли в Ельском районе, арендовали специальную технику. Сегодня по зеленому гороховому полю медленно движется комбайн «Ploeger». За штурвалом — Николай Лисовский. Механизатор гороховыми делами занимается впервые.
В отличие от зерновых при уборке горошка влажность — это плюс. Специализированная техника срывает растения, сразу лущит и отправляет в бункер. После пересыпает в машину и на завод. Время от поля до конвейера составляет максимум час, ведь это очень «капризная» и скоропортящаяся продукция. Оперативная доставка и переработка позволяют максимально сохранить витамины и полезные вещества, вкусовые качества гороха, а также его потребительский вид. Всего под витаминную культуру эксбаза отвела 204 гектара. 60 из них – так называемые семенные площади. В следующем сезоне семена уже должны быть свои. На остальных горох собирают для Ельского консервного завода. Уборка идет с 1 июля. Для первой посадки результат довольно неплохой, думали, как говорят, что первый блин выйдет комом. Учась на своем опыте, в следующем году рассчитывают еще больше отточить определенную схему очередности и интервала посадки различных сортов, чтобы убирать их по мере созревания и с учетом загрузки производственных линий консервного завода. Ведь большая часть урожая предназначена для изготовления любимого многими продукта — консервированного зеленого горошка. Рай одновременно и для любителей сытного оливье, и для приверженцев здорового питания – вот этот цех. Сразу после доставки с поля горошек промывают и проводят инспекцию: на движущейся ленте-транспортере удаляют сухие или испорченные горошины, посторонние примеси, подготовленное сырье бланшируют. Банки, наполненные сочным горохом, плавно плывут по линии. В день выпускают в среднем 45 тысяч штук.
В Ельске сохранили приверженность материалу упаковки –
консервированный горошек расфасовывается в стеклянную тару, это экологично, без вреда для здоровья. В продажу горошек поступит не сразу. Некоторое время постоит на складе, наберет вкус. Тот самый, хорошо знакомый всем ценителям-любителям. Кстати, в эти дни ельскому горошку исполняется 72 года. 13 июля 1950 года Ельским районным Советом депутатов трудящихся было принято решение об организации районного пищевого комбината. На заводе уверены, их история могла бы закончиться, если бы не присоединение к эксбазе «Криничная».
Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Первый урожай зеленого горошка экспериментальной базы «Криничная»
Сельхозэксперименты для эксбазы «Криничная» – дело привычное, не зря же база – экспериментальная. В этом году на полях предприятия впервые появилась новая культура – зеленый горошек. К предприятию присоединили Ельский консервный завод, стояла задача – обеспечить завод собственным сырьем. Времени на раздумья практически не было. Закупили три сорта семян – ранний, средний и поздний, нашли соответствующие земли в Ельском районе, арендовали специальную технику. Сегодня по зеленому гороховому полю медленно движется комбайн «Ploeger». За штурвалом — Николай Лисовский. Механизатор гороховыми делами занимается впервые.