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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

На выпускайте животных на самовыгул! Стая собак нападает на котов на бульваре Юности

13 июля 2022, 18:14

Стая собак держит в страже жителей многоэтажки на бульваре Юности. Елена Владимировна, собрав видео-доказательства, обратилась на горячую линию телеканала.
Сколько домашних и дворовых котов погибли за это время, сосчитать сложно. Но масштаб проблемы растет: нападению начали подвергаться собаки мелких пород. Елена Владимировна уверена, стая прибегает из частного сектора. Недалеко от этого дома находятся два таких микрорайона – Наровчизна и Южный.
Чем могут завершиться такие собачьи визиты для детей и даже взрослых, страшно представить. Случаи, когда одно животное или стаи устраивают настоящую охоту на случайных прохожих, не редкость. На кого же повесить всех собак в этой истории, сказать пока рано. Жители многоэтажки надеются на сознательность собаковладельцев из соседней жилой застройки, и просят не выпускать животных на самовыгул. Особенно, в вечернее и ночное время.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ

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