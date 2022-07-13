Стая собак держит в страже жителей многоэтажки на бульваре Юности. Елена Владимировна, собрав видео-доказательства, обратилась на горячую линию телеканала.
Сколько домашних и дворовых котов погибли за это время, сосчитать сложно. Но масштаб проблемы растет: нападению начали подвергаться собаки мелких пород. Елена Владимировна уверена, стая прибегает из частного сектора. Недалеко от этого дома находятся два таких микрорайона – Наровчизна и Южный.
Чем могут завершиться такие собачьи визиты для детей и даже взрослых, страшно представить. Случаи, когда одно животное или стаи устраивают настоящую охоту на случайных прохожих, не редкость. На кого же повесить всех собак в этой истории, сказать пока рано. Жители многоэтажки надеются на сознательность собаковладельцев из соседней жилой застройки, и просят не выпускать животных на самовыгул. Особенно, в вечернее и ночное время.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
На выпускайте животных на самовыгул! Стая собак нападает на котов на бульваре Юности
Стая собак держит в страже жителей многоэтажки на бульваре Юности. Елена Владимировна, собрав видео-доказательства, обратилась на горячую линию телеканала.