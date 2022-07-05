В рамках контроля вопросов соблюдения правил торговли, качества и культуры торгового обслуживания населения в торговой сети Ельского, Житковичского, Лельчицкого, Мозырского,
Петриковского районов, Мозырский межрайонный комитет государственного контроля 13 июля проведет
«горячую телефонную линию» с населением указанных районов.
Во время «горячей телефонной линии» граждане с 10.00 до 12.00 по телефонам 8 (0236) 21-54-65, 21-54-68 могут сообщить о негативных фактах. Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Мозырским межрайонным комитетом государственного контроля будут приняты соответствующие меры реагирования.
На контроле КГК – качество и культура торгового обслуживания населения. 13 июля пройдет прямая телефонная линия
В рамках контроля вопросов соблюдения правил торговли, качества и культуры торгового обслуживания населения в торговой сети Ельского, Житковичского, Лельчицкого, Мозырского,