Мозырские школьники в этом году получили семь 100-бальных сертификатов на централизованном тестировании. Абсолютный рекордсмен – школа №9

Подведены итоги централизованного тестирования. Педагоги Мозырщины подготовили семь стобалльников. Рекордсмены 2022 года – средняя школа №9. Здесь сертификат высшей пробы по физике получил Дмитрий Мартинович, по математике – Денис Трастенок. Сразу два результата по 100 баллов – по русскому языку и по биологии, — у выпускницы 9й школы Полины Каменской. Результаты «на все 100» есть у городской гимназии (Дарья Савицкая, английский язык), у школы №11 (Милана Завальная, биология) и у школы №13 (Светлана Николенко, биология). В области Мозырь занял 2е место по количеству выпускников, сдавших ЦТ на 100 баллов.