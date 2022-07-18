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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Мозырские школьники в этом году получили семь 100-бальных сертификатов на централизованном тестировании. Абсолютный рекордсмен – школа №9

18 июля 2022, 18:41

Подведены итоги централизованного тестирования. Педагоги Мозырщины подготовили семь стобалльников. Рекордсмены 2022 года – средняя школа №9. Здесь сертификат высшей пробы по физике получил Дмитрий Мартинович, по математике – Денис Трастенок. Сразу два результата по 100 баллов – по русскому языку и по биологии, — у выпускницы 9й школы Полины Каменской. Результаты «на все 100» есть у городской гимназии (Дарья Савицкая, английский язык), у школы №11 (Милана Завальная, биология) и у школы №13 (Светлана Николенко, биология). В области Мозырь занял 2е место по количеству выпускников, сдавших ЦТ на 100 баллов.

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