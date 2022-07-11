Самая дружная, креативная, трудолюбивая «негородская» семья живет в Мозырском районе. Денис и Юля Веракса вместе с детьми приняли участие в республиканском финале сельскохозяйственного проекта «Властелин села». И вернулись домой с уверенной победой! В основу концепции выступления мозырян легла идея сохранения исторической памяти, поэтому все было в патриотическом стиле. Для семьи Веракса эта тема особо значима: сегодня они живут в деревне Борисковичи, в доме прадеда, который был ветераном Великой Отечественной войны.
В финале «Властелина села» мозырянам пришлось пройти испытания не только творческие, но и практические. Денис и куклу пеленал, и жену на тачке возил. Жарили самые вкусные драники и пилили бревно ручной пилой «Дружба». Представили и самый красивый конкурсный каравай.
Впрочем, для них – многодетной пары и владельцев собственного дома, участка и даже пасеки, — больших сложностей задания конкурсные не вызвали. Современные и яркие, Денис и Юля ломают все стереотипы о жизни молодежи на селе.
В августе семья Веракса представит Беларуси на аналогичном конкурсе в России. Его организует Российский союз сельской молодежи. «Властелин села», который считается брендом нашей страны, выходит на международный уровень.
Мозырская семья Веракса – победитель республиканского конкурса «Властелин села»
Самая дружная, креативная, трудолюбивая «негородская» семья живет в Мозырском районе. Денис и Юля Веракса вместе с детьми приняли участие в республиканском финале сельскохозяйственного проекта «Властелин села». И вернулись домой с уверенной победой! В основу концепции выступления мозырян легла идея сохранения исторической памяти, поэтому все было в патриотическом стиле. Для семьи Веракса эта тема особо значима: сегодня они живут в деревне Борисковичи, в доме прадеда, который был ветераном Великой Отечественной войны.