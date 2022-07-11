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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Мозырская семья Веракса – победитель республиканского конкурса «Властелин села»

11 июля 2022, 17:51

Самая дружная, креативная, трудолюбивая «негородская» семья живет в Мозырском районе. Денис и Юля Веракса вместе с детьми приняли участие в республиканском финале сельскохозяйственного проекта «Властелин села». И вернулись домой с уверенной победой! В основу концепции выступления мозырян легла идея сохранения исторической памяти, поэтому все было в патриотическом стиле. Для семьи Веракса эта тема особо значима: сегодня они живут в деревне Борисковичи, в доме прадеда, который был ветераном Великой Отечественной войны.
В финале «Властелина села» мозырянам пришлось пройти испытания не только творческие, но и практические. Денис и куклу пеленал, и жену на тачке возил. Жарили самые вкусные драники и пилили бревно ручной пилой «Дружба». Представили и самый красивый конкурсный каравай.
Впрочем, для них – многодетной пары и владельцев собственного дома, участка и даже пасеки, — больших сложностей задания конкурсные не вызвали. Современные и яркие, Денис и Юля ломают все стереотипы о жизни молодежи на селе.
В августе семья Веракса представит Беларуси на аналогичном конкурсе в России. Его организует Российский союз сельской молодежи. «Властелин села», который считается брендом нашей страны, выходит на международный уровень.

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