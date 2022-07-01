К поздравлениям ветеранов с Днем Независимости ежегодно присоединяется депутатский корпус

Борис Федорович Редько родился в Киеве, жил на Урале, после оказался в белорусском Мозыре. Прошел путь от юнги до капитана корабля. Когда началась война, был 13-летним подростком. В 16 лет, в 44-ом пришел в военкомат, а после спустя время попал на флот. 48 лет отдал морю. За свою жизнь видел много городов, каждый по-своему запал в сердце. День Независимости Беларуси воспринимает как личный праздник. Поздравить ветерана Великой Отечественной войны Бориса Федоровича Редько приехала депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко. Чествование тех, кто видел и пережил войну – традиция накануне Дня Независимости, доказательство того, что никто не забыт.