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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Благодарность за хорошую работу высказал мозырским солевикам зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Михаил Русый

12 июля 2022, 19:06

Благодарность за хорошую работу в сложных внешнеэкономических условиях высказал мозырским солевикам заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Михаил Русый. Видный политический деятель побывал с визитом на предприятии, которое было и остается одним из лидеров по производству соли класса экстра в СНГ и Восточной Европе.
«Мозырьсоль» – предприятие, которое время санкций превратило во время возможностей. Здесь смогли удержать на высоком уровне производственные показатели и значительно повысить уровень средней заработной платы. Как говорится, кто хочет работать, тот ищет возможность. Руководство предприятия мыслит стратегически: так, даты уже завершившегося капремонта в этом году сместили таким образом, чтобы в сезон сельхозработ и заготовок спрос на соль не превысил предложение. Процесс технического переоснащения и вовсе не останавливается. Недавно ввели в эксплуатацию новую фасовочную линию в цеху №3: это и увеличение мощностей, и экономия энергоресурсов.
О настоящем и будущем страны, перспективах и возможностях Михаил Русый много говорил во время встречи с сотрудниками предприятия. Особое внимание он обратил на целенаправленность и результативность работы «солевиков», которые предают уверенность трудовому коллективу
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ

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