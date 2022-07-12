Благодарность за хорошую работу в сложных внешнеэкономических условиях высказал мозырским солевикам заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Михаил Русый. Видный политический деятель побывал с визитом на предприятии, которое было и остается одним из лидеров по производству соли класса экстра в СНГ и Восточной Европе.
«Мозырьсоль» – предприятие, которое время санкций превратило во время возможностей. Здесь смогли удержать на высоком уровне производственные показатели и значительно повысить уровень средней заработной платы. Как говорится, кто хочет работать, тот ищет возможность. Руководство предприятия мыслит стратегически: так, даты уже завершившегося капремонта в этом году сместили таким образом, чтобы в сезон сельхозработ и заготовок спрос на соль не превысил предложение. Процесс технического переоснащения и вовсе не останавливается. Недавно ввели в эксплуатацию новую фасовочную линию в цеху №3: это и увеличение мощностей, и экономия энергоресурсов.
О настоящем и будущем страны, перспективах и возможностях Михаил Русый много говорил во время встречи с сотрудниками предприятия. Особое внимание он обратил на целенаправленность и результативность работы «солевиков», которые предают уверенность трудовому коллективу
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Благодарность за хорошую работу высказал мозырским солевикам зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Михаил Русый
Благодарность за хорошую работу в сложных внешнеэкономических условиях высказал мозырским солевикам заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Михаил Русый. Видный политический деятель побывал с визитом на предприятии, которое было и остается одним из лидеров по производству соли класса экстра в СНГ и Восточной Европе.