Юноармейцы со всей Гомельской области принимают участие в областной «Зарнице»

10 команд, а это 90 ребят, со всех регионов Гомельщины собрала областная «Зарница». На торжественной линейке, по случаю открытия – построение, поднятие флага и исполнение гимна, напутственные речи и пожелания. У каждой из команд свой стиль, своя харизма, но общее одно – все участники настроены только на победу. Хотя эти ребята уже победители, они выиграли зональный отборочный этап. Нынешнюю «Зарницу» приурочили к Году исторической памяти. Команды заехали накануне торжественного открытия. Целый день занимались обустройством лагеря. Оформляли в военно-патриотическом духе. С боевыми листками, агитплакатами, выставками. На протяжении 9 дней юноармейцев ждет насыщенная программа, каждый день будет не похож на предыдущий: смотр строя и песни, состязания по огневой подготовке, конкурсы на лучшую пожарную команду, по безопасности на улицах и дорогах, по оказанию первой медицинской помощи, туристические, интеллектуальные и музыкальные состязания. Также ребята пройдут школу выживания. Соревновательная часть завершится «Большой игрой на местности», испытания держатся в тайне. А еще в программе показательные выступления солдат, кинологической группы. А по вечерам юноармецев ожидает неформальное общение, посиделки у костра и дискотеки. В завершении слета подведут итоги: выберут команду-победителя и определят лучших в каждом конкурсе.