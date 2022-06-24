Вопросы аграрной сферы и преступности среди несовершеннолетних обсудили на расширенном заседании в Мозырском райисполкоме

Подготовку сельхозорганизаций к уборочной кампании обсудили на расширенном заседании Мозырского райисполкома. На мероприятие, традиционно, приглашены руководители предприятий и организаций района, представители общественных объединений и журналисты. Четкая организация уборочной кампании – вопрос стратегический, от которого зависит продовольственная безопасность региона.

На полях Мозырского и Наровлянского районов во время уборочной кампании будут работать 60 комбайнов. В большинстве предприятий техника уже готова. Но в адрес руководителей двух хозяйств – «Братство» и «Владимировский-Головчицы», — прозвучала критика. По все проблемным вопросам председатель райисполкома Елена Павлечко обозначила сроки на их устранение.

Второй вопрос на повестке дня – предупреждение и профилактика преступлений и административных правонарушений среди несовершеннолетних. За пять месяцев этого года на территории района подростки совершили 11 преступлений. В статистику вошли также 155 административных правонарушений с участием этой возрастной группы.

Среди основных причин подростковой преступности специалисты называют нарушение детско-родительских отношений и незанятость несовершеннолетних. На учете в ИДН на 1 июня состоят 89 юных жителей района. Особое внимание сегодня уделяется профилактике в сфере незаконного оборота наркотиков, а также организации полезного досуга в летний период.