В рамках Дня молодежи на стадионе агрогородка Козенки прошел спортивный праздник для местных дошколят и школьников

Мозырщина присоединилась к республиканской неделе в честь Дня молодежи. Каждый день – новое мероприятие. Сегодня на стадионе агрогородка Козенки прошел спортивный праздник для местных дошколят и школьников.

Праздник спорта и дружбы. Мероприятие «На старт, молодежь» собрало самых юных и одновременно активных жителей агрогородка Козенки. По своему формату напоминало фестиваль «Вытоки», который в прошлом году принимал Мозырь. Масштаб, конечно, гораздо скромнее, но, тем не менее, атмосфера самая что ни на есть праздничная.

10 станций-локаций: футбол, акробатика, гирьевой спорт, импровизированный боулинг и так далее. Здесь не командный зачет, каждый из участников должен успешно пройти все испытания, кому это удастся – получит подарки.

Праздник «На старт, молодежь» не первое, и не последнее мероприятие в рамках недели, посвященной тем, за кем будущее страны. Самые юные участники, но не менее активные – это козенские дошколята. Медленно, но уверенно проходили все испытания, двигаясь к победному финишу. Быстрее, выше, сильнее! – олимпийский девиз актуален для всех спортивных состязаний. Но организаторы этого мероприятия неоднократно подчеркивали, это хотя и соревнование, но в первую очередь это праздник, который должен сплотить и подружить участников.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ