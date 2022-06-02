В Мозыре 17-летнего парня приговорили к 10 годам колонии.

В Мозыре 17-летний молодой человек был осужден на 10 лет на незаконный оборот психотропных веществ. Подросток по собственной инициативе вступил в организованную группу, занимающуюся незаконным оборотом наркотических веществ. Начал с должности наркокурьера в интернет-магазине. Парень получил координаты тайника посредством мессенджера «Телеграм». Оттуда он достал 3,05 грамма мефедрона и хранил у себя. В результате он был задержан сотрудниками наркоконтроля. По решению суда мозырянин признан виновным в незаконном хранении особо опасных психотропных веществ. В качестве наказания ему назначили 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Также в доход государства изъят его мобильный телефон.