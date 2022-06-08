Правоохранители не звонят через мессенджеры, через мессенджеры звонят мошенники

54-летней жительнице Калинковичей по Viber позвонил неизвестный, представился сотрудником Следственного комитета. Сообщил, что проводит проверку специалистов в банках, потому просит оказать содействие. Предложил оформить кредит и сам указал, в каких именно банках. Пообещал по завершении спецоперации всё вернуть в финансовые учреждения, тем самым обнулив взятые кредиты. Так как в Калинковичах таких банков нет, то женщина поехала в Мозырь. Там она обратилась в три банка, где благополучно взяла кредит на общую сумму 16 700 рублей. Взяла бы и четвертый, да банк отказал. К слову, специалисты задавали ей прямой вопрос о цели кредита, не по просьбе ли неизвестных женщина берет деньги, но та ответила, на потребительские нужды.

Следуя инструкциям мошенников, женщина через инфокиоск перевела всю сумму на указанный карт-счёт. Правда, пришлось изрядно помучиться. Терминалами горожанка ранее не пользовалась, потому нервничала, что не получается переслать деньги. Но с помощью мужа в хитросплетениях техники разобралась. А заодно убедила супруга оформить на себя ещё один кредит, который он успешно перевёл по реквизитам карты. Банк выдал еще 5700 рублей. С чувством выполненного гражданского долга мозырянка вернулась домой. Вскоре в мессенджере на её телефон пришли скриншоты операций с банками, где якобы все взятые заёмные средства погашены. Но некоторая тревога всё же присутствовала, потому женщина решила перепроверить информацию в банках самостоятельно. Каково же ей было узнать, что её обманули, а кредиты не погашены. В шоковом состоянии женщина обратилась в милицию. Возбуждены уголовные дела. А проценты по кредитам придется выплачивать жертве мошенников.