Победителями областного этапа республиканского проекта «Властелин села» стала мозырская семья Веракса из Прудка

Интрига раскрыта. Областной этап конкурса «Властелин села -2022» показал, что самая дружная и творческая семья живет в Мозырском районе в Прудке. Всего в проекте участвовали 15 молодых семей. Областной тур «Властелина села-2022» прошел в Мозырском районе

Лучшую агросемью Гомельской области выбирали в Мозыре. Чтобы попасть в этот тур, 15 семей прошли отбор в своих районах. И здесь, на стадионе школы в агрогородке Рудня, организаторы подготовили для них настоящие испытания. Не для того, чтобы испугать. А наоборот, сделать каждую семью еще крепче!

В полевых условиях участники раскрывались в творческих визитках, затем – приглашали на импровизированные подворья. Под жаркими лучами июньского солнца они продемонстрировали весь белорусский колорит: от васильков и национального орнамента до гостеприимства, умения печь караваи и бережно хранить семейные традиции.

Для молодежи жизнь на селе может быть яркой, творческой, спортивной и активной. «Властелин села» и его участники – прямое тому доказательство. Дружные, сплоченные, хозяйственные. Они уверенно проходили конкурс за конкурсом.

В программе – спортивная эстафета для всей семьи и кулинарный конкурс. Любимое блюдо белорусов – драники, — готовили на горящей деревянной колоде. Формат конкурсов из года в год меняется, а вот результат остается прежним: победа остается за лучшими. Буря эмоций при подведении итогов захлестнула весь стадион: первое место – у мозырской семьи Веракса!

Денис и Юля живут в деревне Борисковичи. Пара воспитывает двух сыновей – Арсения и Всеволода, и совсем маленькую дочь Алису. И жюри, и зрителей эта семья уже со старта подкупила творческими способностями, неподдельной любовью к малой Родине и искренним нежным отношением друг к другу. Уже в июле семья Веракса представит всю Гомельскую область на республиканском финале «Властелина села»!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ