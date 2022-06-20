Победителями областного этапа республиканского проекта «Властелин села» стала мозырская семья Веракса из Прудка

Интрига раскрыта. Областной этап конкурса «Властелин села -2022» показал, что самая дружная и творческая семья живет в Мозырском районе в Прудке. Всего в проекте участвовали 15 молодых семей. Областной тур «Властелина села-2022» прошел в Мозырском районе
Лучшую агросемью Гомельской области выбирали в Мозыре. Чтобы попасть в этот тур, 15 семей прошли отбор в своих районах. И здесь, на стадионе школы в агрогородке Рудня, организаторы подготовили для них настоящие испытания. Не для того, чтобы испугать. А наоборот, сделать каждую семью еще крепче!
В полевых условиях участники раскрывались в творческих визитках, затем – приглашали на импровизированные подворья. Под жаркими лучами июньского солнца они продемонстрировали весь белорусский колорит: от васильков и национального орнамента до гостеприимства, умения печь караваи и бережно хранить семейные традиции.
Для молодежи жизнь на селе может быть яркой, творческой, спортивной и активной. «Властелин села» и его участники – прямое тому доказательство. Дружные, сплоченные, хозяйственные. Они уверенно проходили конкурс за конкурсом.
В программе – спортивная эстафета для всей семьи и кулинарный конкурс. Любимое блюдо белорусов – драники, — готовили на горящей деревянной колоде. Формат конкурсов из года в год меняется, а вот результат остается прежним: победа остается за лучшими. Буря эмоций при подведении итогов захлестнула весь стадион: первое место – у мозырской семьи Веракса!
Денис и Юля живут в деревне Борисковичи. Пара воспитывает двух сыновей – Арсения и Всеволода, и совсем маленькую дочь Алису. И жюри, и зрителей эта семья уже со старта подкупила творческими способностями, неподдельной любовью к малой Родине и искренним нежным отношением друг к другу. Уже в июле семья Веракса представит всю Гомельскую область на республиканском финале «Властелина села»!
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Победителями областного этапа республиканского проекта «Властелин села» стала мозырская семья Веракса из Прудка
Интрига раскрыта. Областной этап конкурса «Властелин села -2022» показал, что самая дружная и творческая семья живет в Мозырском районе в Прудке. Всего в проекте участвовали 15 молодых семей. Областной тур «Властелина села-2022» прошел в Мозырском районе