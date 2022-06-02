Первый Международный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства прошел в Гомельском государственном цирке. С наградами вернулись домой мозыряне – воспитанники известной студии «Арена»

Международный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства прошел в Гомельском цирке. На арену вышли 9 коллективов из российских и белорусских городов. Мозырь представляли воспитанники известнейшей цирковой студии «Арена».

В списке главных судейских критериев – артистизм, оформление реквизитов и костюмов, постановка номера, а также техника и мастерство исполнения. Выступление мозырян жюри оценило высоко. В Гомель «Арена» привезла самые изящные, сложные и зрелищные номера.

«Серебряная» награда Международного фестиваля-конкурса пополнит и без того внушительную коллекцию наград. Сейчас юные цирковые артисты продолжают упорно тренироваться и готовиться к выступлениям. Каждый трюк, выполняемый этими ребятами, зрители встречают бурными овациями и возгласами восхищения. Но чтобы достичь такого эффекта, воспитанники «Арены» очень много и упорно работают над собой!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ