Перспективы развития фермерства, возможности внутреннего туризма и условия комфортной жизни на селе обсуждали участники Дня сельсовета в Скрыгалове

Перспективы развития фермерства, возможности внутреннего туризма и условия комфортной жизни на селе обсуждали участники Дня сельсовета. Выездной семинар прошел на базе Скрыгаловского сельсовета.

Было бы желание, а работа всегда найдется. Тем более, в сельской местности. В этом уверен житель деревни Надатки Александр Полищук. Вместе с супругой и двумя сыновьями развивает фермерское хозяйство. Причем, широкого профиля: и гречиху посеяли, и на мясо-молочное производство замахнулись. Семейное дело расширяется, собираются оформлять фермерство.

Александр Михайлович и его семья – пример, как на селе хорошо жить и достойно зарабатывать. О развитии фермерского хозяйства и перспективах рассказали участникам выездного семинара, который прошел на базе Скрыгаловского сельского совета.

Радушный прием ожидал участников семинара и на озере Лешнянском. Здесь говорили о внутреннем туризме. Полесский край, в целом, и Мозырщина, в частности, — уникальный источник ресурсов для организации агроэкотуризма. После пандемии особым спросом пользуются агроусадьбы и базы отдыха разного формата. Особая гордость Мозырского опытного лесхоза – территория у озера, которую обустроили и облагородили.

Показать возможности – это одна из задач Дня сельсовета. Без внимания, конечно, не остаются и другие аспекты жизни сельчан. Посещали центр местной культуры – сельский клуб, объекты торговли, молочно-товарную ферму. С позитивным настроением участников семинара встречали в Скрыгаловской школе. Ученики и педагоги подробно представили экологическое направление работы, пригласили на выставку тематических поделок и фоторабот. Каждый День сельсовета – это дополнительная возможность узнать, чем и как живут сельчане, есть ли проблемы, требуется ли помощь. В Год исторической памяти значимый момент – возложение цветов к памятнику, который возведен в Белой в честь мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ