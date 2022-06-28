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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Оценку работе с обращениями граждан в Мозырском районе дали народные избранники. В райисполкоме прошла 48-я сессия районного Совета депутатов

28 июня 2022, 18:40

Эффективность работы с обращениями граждан – в центре внимания депутатов Мозырского районного Совета 28-го созыва. Свое право быть услышанным и разрешить важные жизненные вопросы мозыряне реализуют путем подачи письменных, устных или электронных обращений в госорганы.
Своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц является одним из приоритетов для всех государственных органов. Анализ ситуации по Мозырщине показал, граждане поднимают широкий круг вопросов. В основном, они касаются благоустройства, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Активно с населением работает и депутатский корпус. К народным избранникам на прием приходят с самыми разными проблемами: все то же качество оказания коммунальных услуг, вопросы социальной сферы, банковское и почтовое обслуживание, рост цен на товары первой необходимости и лекарства. Участники сессии также ознакомились с деятельностью службы «Одно окно», заслушали выступления руководителей служб и ведомств, работающих с обращениями граждан. Решением Мозырского районного Совета депутатов присвоено звание «Почетный гражданин Мозыря» трем жителям: секретарю Мозырской районной организации Компартии Беларуси Ольге Артеменко, председателю районного Совета ветеранов Александру Бобру и генеральному директору Мозырского НПЗ Виталию Павлову.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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