Эффективность работы с обращениями граждан – в центре внимания депутатов Мозырского районного Совета 28-го созыва. Свое право быть услышанным и разрешить важные жизненные вопросы мозыряне реализуют путем подачи письменных, устных или электронных обращений в госорганы.
Своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц является одним из приоритетов для всех государственных органов. Анализ ситуации по Мозырщине показал, граждане поднимают широкий круг вопросов. В основном, они касаются благоустройства, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Активно с населением работает и депутатский корпус. К народным избранникам на прием приходят с самыми разными проблемами: все то же качество оказания коммунальных услуг, вопросы социальной сферы, банковское и почтовое обслуживание, рост цен на товары первой необходимости и лекарства. Участники сессии также ознакомились с деятельностью службы «Одно окно», заслушали выступления руководителей служб и ведомств, работающих с обращениями граждан. Решением Мозырского районного Совета депутатов присвоено звание «Почетный гражданин Мозыря» трем жителям: секретарю Мозырской районной организации Компартии Беларуси Ольге Артеменко, председателю районного Совета ветеранов Александру Бобру и генеральному директору Мозырского НПЗ Виталию Павлову.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Оценку работе с обращениями граждан в Мозырском районе дали народные избранники. В райисполкоме прошла 48-я сессия районного Совета депутатов
Эффективность работы с обращениями граждан – в центре внимания депутатов Мозырского районного Совета 28-го созыва. Свое право быть услышанным и разрешить важные жизненные вопросы мозыряне реализуют путем подачи письменных, устных или электронных обращений в госорганы.