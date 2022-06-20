Налоговая инспекция сообщает о проведении 24 июня тематического дня информирования

24 июня 2022 года сектором информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району проводиться тематический день информирования по вопросам:

— представления налоговой декларации (расчета) по единому налогу для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц за 3-й квартал 2022 года;

— преимущества электронного взаимодействия с налоговыми органами. Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы инспекции по тел. 8 (0236) 20-28-73.