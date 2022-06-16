Мозырянка Татьяна Леонова участвует в конкурсе «Diamond Queen of Belarus 2022» и очень нуждается в поддержке земляков. Наши лайки помогут одержать победу!

Мозырянка Татьяна Леонова участвует в конкурсе «Diamond Queen of Belarus 2022» и очень нуждается в поддержке земляков. Проголосовать можно здесь @queenbelarus_universe.

В прошлом инженер-проектировщик, сейчас на заслуженном отдыхе, а в целом – эффектная харизматичная женщина. Жизнь мозырянки Татьяны Леоновой за последние несколько недель кардинально изменилась. После того, как она случайно наткнулась в инстаграмм на конкурс «Королева Беларуси». Татьяна подумала – почему бы и нет, тем более, категорию соответствующую для себя обнаружила – «Бриллиант Беларуси».

После жизнь завертелась – поездки в Минск, работа со стилистами, визажистами, многочисленные дефиле. И Татьяне такая жизнь понравилась. Кстати, она единственная участница от Гомельской области. Мозырянка своего возраста не скрывает, она им скорее удивляет окружающих. Татьяна любит активный образ жизни и путешествие, побороться за титул «Бриллиант Беларуси» – это, своего рода, тоже приключение.

Помочь нашей участнице Татьяне Леоновой стать «Бриллиантом Беларуси» может каждый из мозырян. Для этого нужно поддержать лайком ее фото на странице конкурса в инстаграм.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ

Проголосовать можно здесь @queenbelarus_universe