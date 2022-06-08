Мозырский драмтеатр приглашает на премьеру детского спектакля «Дружба в сосновом бору, или Цирк на поляне» по пьесе российского драматурга Михаила Непряхина

Пора летних каникул – это время отдыха, отдыхать можно и нужно не только физически, но и культурно просвещаясь при этом. Мозырский драматический театр подготовил насыщенную программу. Всего в этом сезоне 5 детских театральных постановок. Премьера, приуроченная ко Дню защиты детей, спектакль по пьесе российского драматурга Михаила Непряхина «Дружба в сосновом бору, или Цирк на поляне». Ключевая мысль вынесена в название. Каждому человеку нужен настоящий друг, который и порадуется, и посочувствует, и в случае чего, обязательно придет на помощь. Режиссер-постановщик – Светлана Джелиева. Помимо юмора и позитива, эта сказка поучительная. В Мозырском театре, особенно, что касается детских постановок не любят говорить про возрастной акциз, потому что эта сказка будет интересна как детям, так и взрослым. В театре уверены, и, кстати, это уже было проверено во время премьеры, с первых минут у зрителя появляется на лице улыбка, и так до самого финала. А еще в театре подчеркивают, сказка «Дружба в сосновом бору, или Цирк на поляне» восполняет дефицит добра, которого сейчас так не хватает. Следующий показ пройдет в эту субботу, 11 июня, в 11 30.