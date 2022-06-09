«Беги или умри» – новая смертельная игра, которая уже стала вирусной

В паблике «Хамство на дорогах Мозыря» появилось видео под названием «Детские шалости». Трое мальчиков по очереди перебегают проезжую часть прямо перед машиной. К счастью, все обошлось. Это не первый случай в Мозыре, такие факты происходят по всей стране. Игра называется «Беги или умри», призыв поиграть активно расходится по социальным сетям и уже стал вирусным. Добежал, соответственно, выиграл, умер, значит, проиграл. Психологи утверждают, что такие игры подростковому возрасту свойственны. У школьников существует миф о собственной вечности. Они не верят, что смертны. Эта проблема стала актуальна особенно сейчас, когда каникулы и много свободного времени.