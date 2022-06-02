Тема ремонта дорог в этом сезоне стала, пожалуй, самой обсуждаемой среди мозырян. На качество покрытия автомобильных полос и тротуаров сетовали и водители, и пешеходы. Сегодня пришла хорошая новость: асфальт первой свежести все-таки появится на проблемном участке улицы Притыцкого. Когда? Расскажем в следующем сюжете.

Ремонт дорог в Мозыре – тема №1 в социальных сетях, разговорах на кухне и на улицах. Особенно, когда речь идет о конкретных участках. Например, состояние улицы Притыцкого называют «критическая ямочность». Асфальт возле остановки «Молодежная» не выдержал проверки на прочность. И сейчас автобусы и маршрутки вынуждены высаживать и забирать пассажиров, не заезжая в специальный «карман». Хорошая новость: ситуацию обещают исправить уже в этом месяце.

Ремонтные работы на пешеходной полосе у «Хозтоваров» и на автомобильном участке начнутся в ближайшие дни. Асфальт первой свежести на Притыцкого должен появиться до конца июня. Продолжится ямочный ремонт и на других улицах. По информации «Мозырского райжилкомхоза» продолжаются работы на улицах Нефтестроителей, Мира, Интернациональной, Пролетарской, Ленинской, Нелидова, Гагарина. И на наиболее разрушенных участках по улице Котловца и бульвару Дружбы. Недавно была заасфальтирована парковка напротив магазина «Дары от Зари-2» на бульваре Юности. Средства на ремонт этого участка выделены совхоз-комбинатом «Заря».