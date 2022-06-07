Алгоритм действий для тех, кто считает, что рядом с их домовладением находится дерево, которое представляет угрозу

В редакцию «Телеканала «Мозырь» обратилась жительница частного сектора по улице Портовая. Женщина пожаловалась, что рядом с ее участком находятся деревья, которые несут угрозу ее домовладению. А на ее обращения никто не реагирует.

Ирина Левковская в этом доме живет уже 12 лет. Когда сюда переехала, деревья, которые расположены рядом с ее участком, были еще небольшими, за годы возмужали, а сейчас, по словам женщины, они несут угрозу ее имуществу – непосредственно крыше дома, и сараю, который расположен неподалеку.

Инвалид второй группы Ирина Левковская уже два года старается обратить внимание коммунальных служб на свою проблему. Но воз, в данном случае деревья, и поныне там. Пенсионерка внимательно следит за прогнозам погоды, если передают сильный ветер, грозу, начинает нервничать.

В Мозырском райжилкомхозе журналистам телеканала обрисовали алгоритм действий для тех, которые считают, что рядом с их домовладением находится дерево, которое представляет угрозу. Рассказать о проблеме и сделать заявку можно в отделе с обращениями граждан, а также по короткому номеру аварийной службы райжилкомхоза 115.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ