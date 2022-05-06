Ульяновская, Советская, Студенческая, Скрыгалов и Белая. Многочисленные поздравления принимали накануне Великой Победы ветераны и участники Великой Отечественной войны

Когда одновременно подкатывает ком к горлу, подступают слезы, а лицо озаряется улыбкой. Значит. Пришел День Победы. Светлый, чистый и трогательный. Во дворе Студенческой, 34 внушительная делегация. Все действо – ради одного человека – Бориса Федоровича Редько. Ветеран сам вышел на улицу принимать поздравления. Спасибо за тот фундамент, который вы заложили для будущего, для молодежи. Ответ Бориса Федоровича: «Не зря старались, ведь молодежь у нас – отличная, кто бы что не говорил». Подарок от центра детского творчества – Студенческую наполнили звуки «Катюши». Подпевали и подтанцовывали все. Легендарная мелодия всей Студенческой и не только, напомнила о приближающемся празднике.

Поздравительная эстафета продолжилась на Ульяновской. Здесь живет, пожалуй, самая политически подкованная женщина Мозыря – Анастасия Ивановна Талюк. В свои 95 – в курсе всех новостей: и мира, и республики. Ей есть с чем сравнивать жизнь сегодня. 14-тилетней девчонкой встретила войну, адская работа в тылу, чтобы приблизить Победу. Поэтому депутату Палаты Представителей Национального Собрания Песпублики Беларусь Валентине Назаренко – персональное поручение.

Ольга Александровна Щербенко в Великую Отечественную работала в санитарном поезде. Сколько жизней спасла? Ответ не даст, никто не считал тогда, думали только про Победу. Планов у Ольги Александровны много. Из ближайших – отметить праздник на лето поехать с дочкой в свой дом в Калинковичском районе. Родная земля силы дает. А от бабушки всем нам – самые добрые пожелания.

Василий Андреевич Грамович из деревни Белая на фронт призвался в конце войны. Как сам говорит «из огня да в полымя». Был минером. Сейчас тоже воюет, все больше с болезнями и возрастом. Сдаваться не хочет. Пообещал, что 9 мая, на Победу, обязательно выпьет свои фронтовые сто грамм. А пока – фото на память и обещание пригласить на столетний юбилей.

Именно в преддверии своего столетия, поздравления принимала Лидия Александровна Островская. Разведчица на войне, учитель младших классов в мирное время, поэтесса в свободное, 13 мая отметит столетие. Искренние пожелания здоровья, цветы, подарки. В этой хате в Скрыгалове все это было умножено многократно. Глава депутатского корпуса, отдел образования, профсоюзы, БРСМ, Департамент охраны, милиция, школьники – от внимания Лидия Александровна даже растерялась. Светлая память, цепкий ум, отличная речь, свои ноги – в отделе образования уверены –их Лидия Александровна – пример для всех педагогов 21 века.

В Год исторической памяти такие визиты к ветеранам – главная составляющая патриотического воспитания, считают в БРСМ.

В эти предпраздничные дни без внимания не останется ни один ветеран, ни один участник тех страшных событий. И в наши неспокойные дни, когда пытаются перевернуть ценности, особо понимаешь важность таких встреч и ценность их правдивых рассказов.

В силу возраста и здоровья и ветераны, и участники войны вряд ли посетят митинг на кургане 9 мая. Стремительно редеют ряды героев. Но их дети, внуки и правнуки, стоя у подножья Кургана, у вечного огня, просто перед фото своего, родного героя, обязательно скажут всем им «спасибо», за мир и победу.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ