Столетний юбилей 13 мая отметила Лидия Александровна Островская. Разведчица на войне, учитель младших классов в мирное время, поэтесса в свободное, поделилась секретами долгой жизни

Сення у гэтай хаце свята!!!!! Праздник, да еще какой! Хозяйке, Лидии Александровне Островской, 13 мая исполнилось 100 лет. Целый век, причем, богатый на потрясения. Тем не менее, хрупкая женщина с большим сердцем уверена – мир спасет любовь и доброта, это ее личный секрет долголетия.

Первые поздравления со 100 летним юбилеем начались еще рано утром. Родственники, знакомые, соседи. Лидия Александровна долгие годы работала учителем в местной школе, воспитала не одно поколение, вот и сегодня поступают благодарственные звонки от бывших учеников. Поздравить юбиляршу и сказать одно общее большее спасибо приехала и многочисленная делегация от районной администрации.

Даже на пенсии Лидия Александровна принимала активное участие в воспитании подрастающего поколения, а еще именно на заслуженном отдыхе, когда появилась свободное время, Лидия Александровна свои жизненные воспоминания и переживания стала оформлять в стихотворные строки, пока позволяло здоровье, стихи аккуратно записывала в тетради. Сейчас уже сочиняет, но помнит их наизусть.

Неизгладимый отпечаток на всю оставила война. 17-летней девушке сразу после школы пришлось пойти на фронт, военная медсестра, разведчица старалась максимально помочь раненым. Увиденные страдания, боль, ужас не обозлили Лидию Александровну, а наоборот, ее принципом жизни стало человеколюбие, поэтому в уже мирной жизни выбрала одну из самых созидательных профессий – профессию учителя. И в этот день у нее тоже особый посыл ко всем людям.

Помимо многочисленных цветов, подарков, поздравлений Лидия Александровне вручили новый паспорт. Кстати, в ее роду много долгожителей, есть те, кто достигнул 105-летнего рубежа.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ