Следователи ищут свидетелей смертельной аварии в Речицком районе

Следователи ищут свидетелей ДТП с двумя погибшими детьми в Речицком районе. Сегодня,20 мая около 9.00, в Речицком районе, на автодороге граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин, жительница Житковичей, управляя автомобилем «Пежо», на закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГАЗ-322132. Женщина перевозила в автомобиле супруга и троих детей. В результате ДТП погибли двое детей водителя: 17-летний сын и трехлетняя дочь. Водитель, супруг и 12-летняя дочь с телесными повреждениями госпитализированы. Водитель второго автомобиля доставлен в медучреждение для обследования. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники областного следствия. Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефону (8029) 681-46-94.