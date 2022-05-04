Пасхальный концерт во Дворце культуры НПЗ

На протяжении 40 дней православные христиане продолжают делиться благой вестью о чуде Воскрешении Господнем. В Мозырском районе уже традицией стали пасхальные концерты на Светлой Седмице.

Праздник Пасхи – один из самых любимых и почитаемых верующими. На Светлой Седмице в Мозырском районе традиционно дают большой благотворительный концерт. На него приглашают прихожан Туровской епархии и всех желающих мозырян. Всех, кто пришел разделить радость праздника, поздравили епископ Туровский и Мозырский Леонид и руководство района.

Вечер Пасхального концерта – время, когда много говорят о духовной связи и о благой вести христианского чуда. Со сцены звучала классическая музыка, проникнутая христианскими мотивами. Выступали творческие коллективы и солисты из Мозыря, Калинковичей и Наровли, а также Архиерейский хор Свято-Михайловского кафедрального собора.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ