О подготовке организаций к работе в предстоящий осенне-зимний период и реализация молодежной политики. Эти вопросы обсудили на заседании исполкома

Расширенное заседание в Мозырском райисполкоме состоялось при участии высокопоставленных гостей. В президиуме – глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Александр Качан и начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Денис Езерский. Он приехал с почетной миссией: по поручению губернатора вручить мэру города диплом за победу Мозырского района в соревновании по социально-экономическому развитию за 2021 год.

Без промедления перешли к повестке дня. Первый вопрос – готовность мозырских организаций к работе в осенне-зимний период. По словам директора «Мозырского райжилкомхоза» Петра Хамутовского, в этом сезоне планируется провести профремонт 614 жилых домов. В том числе, 540 тепловых пунктов. План по ремонту стыков стеновых панелей составляет 1400 погонных метров. Уже заменены 4 километра тепловых сетей. Завершена работа по автоматизации котельной в Малых Зимовищах. По линии водоканала планируется замена 4 километров водопроводных и почти двух километров канализационных сетей. Отдельно остановились на остром вопросе содержания дорожно-уличной сети.

Во второй половине заседания обсудили реализацию государственной молодежной политики в Мозырском районе.

На Мозырщине сегодня проживает больше 25 тысяч молодых людей в возрасте от 14 лет до 31 года. Они — важный социальный ресурс общества. А значит работа в этом направлении – многогранна и разнопланова. Во время заседания обсудили создание условий для самореализации молодежи, тему патриотизма и нравственности, поддержку молодых семей, организацию занятости учащихся и студентов… Каждый пункт в отдельности и все они вместе способствуют реализации потенциала молодых мозырян.