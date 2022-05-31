День защиты детей в парке. Приходите, будет весело!

Весь парк завтра превратится в одну большую интерактивную зону с мастер-классами, играми, конкурсами, викторинами. Пройдут спортивные состязания. Мероприятия начнутся в 10 часов с фестиваля детского творчества «Как прекрасен этот мир». А еще будет конкурс рисунков на асфальте «Детство – это радость и веселье». Ближе к 12 к празднику подключаться аниматоры и клоуны. Пройдут многочисленные мастер-классы. Конечно же, детей ожидают краски-холли. Будет запуск радио-моделей, судомоделей, воздушных змеев. В общем, будет весело. Приходите!