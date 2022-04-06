Воспитать победителей. Учащиеся 9 школы отлично выступили на республиканской предметной олимпиаде

Воспитать победителей. Мозырские школьники отлично выступили на республиканской предметной олимпиаде. Результатами заслуженно гордятся в Центре юных пожарных, школах №11, 13, 14, 16-й. И школе №9, где сегодня побывала наша съемочная группа.

Этим ребятам нет равных в умении решать задачи со звездочкой. Даже, если это задачи из учебника по непростому предмету – физике. Механика и электродинамика, физика атомного ядра, молекулярная физика и тепловые явления. Одаренные и упорные, ученики 9-й школы точно знают: если просто ходить на уроки по расписанию, республиканскую олимпиаду не выиграть. Даже на районном этапе нужно знать много тем, которые выходят за рамки школьной программы.

Если у Александра возможность выступить на республике еще будет, то для одиннадцатиклассника Дмитрия Мартиновича это была заключительная школьная олимпиада. Впереди – поступление в престижный вуз. И победа в интеллектуальном соревновании высокого уровня дает ему преимущество перед ровесниками.

Достойный подражания результат – и у десятиклассницы 9-й школы Оксаны Орещенко. Выбор предмета для углубленного изучения девушка делала осознанно. Тяга к знаниям, сила характера, поддержка педагога – вот составляющие успеха.

Смена старшим поколениям в 9-й школе растет отличная. Восьмиклассник Матвей Андриалович максимальное количество времени уделяет математике. Любовь к царице всех наук у него заложена на генетическом уровне. И родителям Матвея, как и его учителю Владимиру Селифонтову есть, чем гордиться!

Впрочем, гордость за своих учеников испытывают не только учителя-предметники.

В 9-й школе к испытаниям республиканского уровня готовятся, начиная с младшего блока. Подход не стандартный – но только так можно увлечь и смотивировать на результат — уверены педагоги. Юные, талантливые, одаренные, мотивированные. Так, в скором времени, будут говорить и об учениках вот этого 4-го класса. Ведь среди них уже есть мальчишки и девчонки, познавшие мир олимпиадного движения.