УПК. Из школы – с профессией.

Кем стать и куда пойти учиться? Это, пожалуй, два самых сложных вопроса, которые занимают ребят ближе к окончанию школы. В учебно-производственных мастерских при школе №7 ребятам дают возможность не только прикоснуться к определенной профессии, но и целиком в нее погрузиться. Мастерские в Козенках были организованы в 2014 году сразу после закрытия УПК. Сегодня здесь уже обучается 430 ребят. Подготовка проходит по 9 специальностям: водитель категории С, мастер по маникюру, парикмахер, слесарь по ремонту автомобилей, повар, швея, визажист, плотник, исполнитель художественно-оформительских работ.

В автослесарной лаборатории почти как в гараже. Огромное количество инструментов, современная «Мазда» в качестве подопытного автомобиля и профессионал в роли преподавателя. Николай Терешковец, кроме обучения ребят, занимается ремонтом автомобилей и хорошо знает, что такое ремесло точно пригодится в жизни. Кстати, чтобы втиснуть эту машину в помещение, дети сами разобрали ее по запчастям, а потом собрали заново. Такая практика наряду с теорией дает результат.

Еще не профессионалы, но уже не дилетанты. Ребята с успехом применяют полученные знания на практике.

Рядом с мастерской – класс, где обучают водителей категории С. Здесь все как в настоящей автошколе. Теория, зачеты и практические занятия на автомобилях. По статистике, 85% учащихся успешно сдают экзамены в ГАИ с первой попытки и получают водительские права.

Владеть машиной учат и в этом классе. Правда, машины здесь швейные. А девчонки учатся не только делать ровные строчки, но и самостоятельно кроить изделия.

Класс, где обучают поваров, можно найти по запаху. Сегодня в меню: мясной салат, щи из свежей капусты, блины, творожные биточки и сочники. Полезную профессию осваивают и юноши, и девушки. Кроме технологии приготовления блюд, учатся еще и сервировке. А практику проходят в школьных столовых.

Среди востребованных специальностей сегодня визажисты. На такие занятия девчонки приходят с удовольствием. Если в школе яркий макияж под запретом, то здесь краситься не только можно, но и нужно.

Местный салон красоты продолжается в классе парикмахерского мастерства. Уходовые процедуры, сложные прически… В следующем зале готовят мастеров маникюра. Кроме азов профессии, обучают и сложным навыкам. Вот девчонки занимаются чем-то вроде чистописания, выводят вензеля. Занятия по маникюру открылись в этом году, желающих обучаться оказалось немало.

Сегодня получить профессию, не отходя от школьной скамьи, имеют возможность все старшеклассники, обучающиеся в базовых классах. Кто-то учится для себя, для кого-то занятия становятся началом профессионального роста.

В ближайшем будущем здесь планируют открыть обучение еще по двум специальностям: косметолог и тракторист. Цель – не просто раздать ребятам «корочки», а снабдить действительно качественными профессиональными навыками, которые обязательно пригодятся в жизни.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ