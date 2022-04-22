Смотровая комиссия ЖЭУ-7

Фонд жилищно-эксплуатационного участка №7 государственного предприятия «Мозырский райжилкомхоз» насчитывает более 5200 лицевых счетов. 1403 из них находятся на особом контроле. Таку категорию жильцов стараются наведывать регулярно. Задача смотровой комиссии в составе которой: сотрудники МЧС, органов соцзащиты, газовой службы, медики, представители правоохранительных органов, коммунальных служб, прежде всего, обеспечить контроль за безопасностью проживания и, конечно, оказать посильную помощь.

Евгения Николаевна – инвалид второй группы по зрению, живет совсем одна. Члены смотровой справились о здоровье, убедились в том, что женщина не нуждается в дополнительной помощи и проверили работоспособность автономного пожарного извещателя. Визит комиссии в эту квартиру не первый, и не последний. Список категорий граждан, которые находятся в числе субъектов профилактики весьма широкий.

Смотровая комиссия на этот раз прошла в рамках акции «За безопасность вместе», которая стартовала в республике 11 апреля. Поэтому инспекторы МЧС обязательно проверяли наличие АПИ и объясняли жильцам необходимость его установки. Смотровые комиссии проходят на участке ЖЭУ -7 каждую неделю. Если на этот раз жильцов не удалось застать дома, через неделю в дверь снова постучат.