1 сентября 2021 года биометрические документы стали выдавать по всей стране, в том числе, в отделе по гражданству и миграции Мозырского РОВД. Правоохранители приглашают мозырян за документами нового поколения.

Отделение по гражданству и миграции осуществляет выдачу биометрических документов. Для приема заявления необходимо обратиться в отделение по гражданству и миграции по адресу: г.Мозырь, пл. Ленина 16, кабинет 102, контактный телефон 23 79 06. При себе иметь паспорт гражданина Республики Беларусь. Стоимость услуги 3,5 базовых величин.