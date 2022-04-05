1 сентября 2021 года биометрические документы стали выдавать по всей стране, в том числе, в отделе по гражданству и миграции Мозырского РОВД. Правоохранители приглашают мозырян за документами нового поколения.
Отделение по гражданству и миграции осуществляет выдачу биометрических документов. Для приема заявления необходимо обратиться в отделение по гражданству и миграции по адресу: г.Мозырь, пл. Ленина 16, кабинет 102, контактный телефон 23 79 06. При себе иметь паспорт гражданина Республики Беларусь. Стоимость услуги 3,5 базовых величин.
Рубрика: Новости
Отделение по гражданству и миграции осуществляет выдачу биометрических документов
5 апреля 2022, 16:34
1 сентября 2021 года биометрические документы стали выдавать по всей стране, в том числе, в отделе по гражданству и миграции Мозырского РОВД. Правоохранители приглашают мозырян за документами нового поколения.