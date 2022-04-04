«Неделя здоровья» стартовала в детском саду № 21

«Неделя здоровья» проходит в регионе с 4 по 8 апреля. Одними из первых к мероприятиям проекта подключились в дошкольном учреждении №21.

Нынешняя неделя в регионе посвящена теме здорового образа жизни. В расписании детей и молодежи – эстафеты, открытые тренировки, показательные выступления и другие инициативы. А первыми Международный день здоровья отметили в детском саду №21.

Детский фитнесс полноценно и гармонично развивает малышей эстетически и физически. Такие занятия учат получать удовольствие от двигательной активности и укрепляют здоровье. А вот что получается, если заниматься спортом, воспитанники детского сада №21 увидели во время выступления цирковых акробатов. В канун Международного дня здоровья перед дошкольниками выступили артисты Центра циркового искусства «Арена».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ