На Гомельщине задержаны потребители и сбытчики психотропов

Оперативники наркоконтроля областного УВД задержали 21-летнего неработающего гомельчанина, который был причастен к организации закладок психотропов на территории области, в том числе и в Мозырском районе. У гомельского оптовика было изъято на квартирах, а также в пригороде областного центра более 100 гр. особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. За сбыт в особо крупном размере и в составе организованной группы возбуждено уголовное дело.