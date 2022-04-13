Мозыряне завоевали 4 диплома республиканской олимпиады по информатике

В Гродно на заключительном этапе республиканской олимпиады по информатике воспитанники КЮП Мозыря завоевали 4 диплома олимпиады первой, второй и третьей степени. Республиканская олимпиада школьников по информатике проводится ежегодно в рамках цикла предметных олимпиад при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Соревнование состоит из четырёх этапов — школьного, районного, областного и заключительного. По итогам каждого этапа группа лучших школьников отправляется на следующий этап. Туры заключительного этапа олимпиады проводились на базе Технопарка Гродненского государственного университета. В соревновании приняли участие команды из 6 областей республики, г. Минска, лицея БГУ. Общее количество участников заключительного этапа составило 121 человек. Олимпиада проводилась в течение двух туров, их продолжительность составляла пять часов. Во время каждого тура участнику предлагались 4 задачи, решением которых были программы на одном из разрешенных языков программирования. Работа программ участников оценивалась автоматической системой под управлением жюри в Гродно. По результатам туров заключительного этапа дипломами награждены 54 участника: 11 участников награждены дипломами I степени, 16 участников — дипломами II степени, 27 участников — дипломами III степени. Успехи воспитанников кружка спортивного программирования КЮП Мозыря: ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ Станислав Полынь, ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ Тимофей Булавко, ДИПЛОМЫ III СТЕПЕНИ Григорий Кошмана и Константина Вегера. Награждённые дипломами олимпиады 11-классники Тимофей Булавко и Константин Вегера получили возможность поступления без вступительных испытаний в технические университеты Беларуси. Тренер школьников из Мозыря — педагог дополнительного образования КЮП Мозыря Алексей Валентинович Борунов.